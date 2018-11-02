 АВТОСТАТ | Во второй половине октября изменения цен произошли у 15 автомобильных брендов

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 4 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей с пробегом
  • 2.11.18 - 11:55

    ТОП-10 регионов РФ по продажам премиальных автомобилей с пробегом
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Обратный звонок. Канал коммуникации и привлечения звонков
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры по выручке среди российских автохолдингов
  • 02.11.18

    Лидеры по выручке среди российских автохолдингов
Все публикации

Видео

Доклад Григория Микрюкова (Аналитический центр при Правительстве РФ)
  • 23.03.17

    Доклад Григория Микрюкова (Аналитический центр при Правительстве РФ)
Все видео

02.11.18 Прочитали 2903 раз

Во второй половине октября изменения цен произошли у 15 автомобильных брендов

Во второй половине октября изменения цен произошли у 15 автомобильных брендов

Мониторинг цен на новые автомобили

24.10.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Специалисты портала «ЦЕНА-АВТО» провели исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, во второй половине октября* 15 автопроизводителей изменили цены на свои автомобили.

Сразу 8 моделей KIA прибавили в цене от 15 до 35 тыс. рублей. Так, хэтчбеки Ceed, Picanto, Rio X-Line и седан Rio стали дороже на 15 тыс. рублей, а компактвэн Soul – на 20 тыс. рублей. Седан Optima и кроссовер Sorento подорожали на 25 тыс. рублей, а кроссовер KIA Sorento Prime – на максимальные 35 тыс. рублей. 

У компании Skoda весь модельный ряд подорожал уже второй раз за месяц. Прибавка составила сумму от 7 до 44 тыс. рублей. Отметим и фастбек Porsche Panamera, который прибавил в цене от 25 до 246 тыс. рублей.  

У целого ряда марок рост цен произошел вследствие обновления моделей или появления новых комплектаций. Так, компания BMW объявила цены на седан 3-Series нового поколения, в связи с чем минимальная цена на эту модель выросла на 33%, а максимальная снизилась на 10%.

В то же время российские дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленный кроссовер Forester 2019 модельного года. Относительно предыдущего поколения его цена выросла уже на 3 – 5%.

* За период с 16 по 31 октября 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены kia kia optima kia ceed kia sorento kia sorento prime kia soul kia rio kia rio x-line kia picanto skoda skoda octavia skoda rapid skoda superb skoda superb combi skoda kodiaq bmw bmw 3 series gt

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Skoda объявила специальные предложения на покупку своих моделей в ноябре

вчера, 14:08

Все новости

Статьи на тему

Vesta идет на обгон («РБК»)

11 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

31 октября 2018

Вся инфографика