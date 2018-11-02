Во второй половине октября изменения цен произошли у 15 автомобильных брендов

Специалисты портала «ЦЕНА-АВТО» провели исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, во второй половине октября* 15 автопроизводителей изменили цены на свои автомобили.

Сразу 8 моделей KIA прибавили в цене от 15 до 35 тыс. рублей. Так, хэтчбеки Ceed, Picanto, Rio X-Line и седан Rio стали дороже на 15 тыс. рублей, а компактвэн Soul – на 20 тыс. рублей. Седан Optima и кроссовер Sorento подорожали на 25 тыс. рублей, а кроссовер KIA Sorento Prime – на максимальные 35 тыс. рублей.

У компании Skoda весь модельный ряд подорожал уже второй раз за месяц. Прибавка составила сумму от 7 до 44 тыс. рублей. Отметим и фастбек Porsche Panamera, который прибавил в цене от 25 до 246 тыс. рублей.

У целого ряда марок рост цен произошел вследствие обновления моделей или появления новых комплектаций. Так, компания BMW объявила цены на седан 3-Series нового поколения, в связи с чем минимальная цена на эту модель выросла на 33%, а максимальная снизилась на 10%.

В то же время российские дилеры Subaru начали принимать заказы на обновленный кроссовер Forester 2019 модельного года. Относительно предыдущего поколения его цена выросла уже на 3 – 5%.

* За период с 16 по 31 октября 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.