Владельцы Chery могут сэкономить на обслуживании автомобилей

Компания Chery дает своим клиентам возможность провести весь комплекс необходимых профилактических и сервисных работ перед началом зимнего сезона по выгодным ценам. Как сообщает пресс-служба китайского производителя, в сервисных центрах официальных дилеров Chery стартует акция «CHERYДА подарков», во время которой владельцы автомобилей китайского производителя могут сэкономить на техобслуживании и ремонте.

Воспользоваться выгодным предложением смогут владельцы автомобилей Chery, приобретенных до 1 января 2016 года. Для получения скидки в размере 2 000 рублей необходимо, чтобы общая сумма в заказ-наряде составила не менее 6 000 рублей. При этом скидка может распространяться не только на все проведенные работы, но и на используемые оригинальные запчасти и горюче-смазочные материалы.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России (по состоянию на 1 июля 2018 года) насчитывается около 155 тыс. автомобилей Chery, имеющих год выпуска по 2015-й включительно. Около 40% от этого количества приходится на кроссовер Tiggo, обобщающий портрет владельца которого представлен здесь.