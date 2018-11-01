УАЗ продолжает работу над обновлением своих моделей

Ульяновский автозавод намерен продолжить работу над обновлением своих моделей. О том, как это будет происходить и каких моделей коснется в первую очередь, рассказал сегодня в прямом эфире «Радио Автодор» руководитель департамента по связам с общественностью предприятия Алексей Дмитриев.

По поводу лидера продаж бренда – УАЗ «Патриот» - г-н Дмитриев напомнил, что совсем недавно модель уже была обновлена. Причем обновления почти не коснулись внешнего вида (хотя автомобиль, конечно, получил новые диски, новый цвет кузова). Основные изменения – технические, в ответ на пожелания владельцев. Так, у автомобиля появился новый двигатель, которому добавили 15 л.с. и крутящего момента, а также поработали над подвеской и рулевым управлением. Так, передний мост, который пришел в конструкцию с легкого коммерческого грузовика «Профи», улучшил ситуацию с управлением: ушел гигантский люфт, который мешал. Тем не менее, по аналогии с «Патриотом» мост от «Профи» ставить на «Хантер» не планируют.

Очередное плановое обновление «Патриота» ожидается в 2019 году: у модели появится современный 6-ступенчатый «автомат». Что касается возможности появления в линейке моторов дизельного двигателя, здесь, как пояснил Дмитриев, вопрос прорабатывается, но ждать каких-то конкретных решений в этом направлении пока не стоит. Старый дизель для «УАЗов» использовать на современных автомобилях не могут из-за экологических норм. Доводить его до требуемых показателей – дороже, чем устанавливать импортные моторы. А если ставить импортный и тяговитый – «Патриот» рискует потерять преимущества в цене перед конкурентами.

Изменения в ближайшем будущем коснутся грузовичка «Профи». По заверениям Дмитриева, скоро у «Профи» появится длиннобазовая версия, которая готовится к производству. Не исключено, что в ходе дальнейшего расширения модельного ряда на платформе «Профи» потом появится и микроавтобус.

«Буханка» и «Хантер» пока останутся на конвейере Ульяновского завода и будут собираться до тех пор, пока на них будет спрос. В 2019 году они тоже будут меняться. Например, экскурсионная версия, которая появилась у «Патриота» в этом году, появится и у этих моделей. Это значит, что для путешествий их не нужно будет самостоятельно дооборудовать лебедками, фаркопами и пр., а потом сертифицировать это оборудование для регистрации в ГИБДД. На всем этом будет заводская сертификация.