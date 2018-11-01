Nissan объявил цену обновленного кроссовера Terrano

Компания Nissan выводит на рынок кроссовер Terrano 2018 модельного года. Первые экземпляры этой модели появятся у российских дилеров марки уже в ноябре, а стартовая цена автомобиля составит 980 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской компании.

Отмечается, что обновленный кроссовер Nissan Terrano получил несколько функциональных доработок. В частности, покупателям теперь стал доступен новый цвет – коричневый металлик. А в комплектации Elegance отныне предусмотрены новые 16-дюймовые легкосплавные диски.

Но основные изменения коснулись комплектации Elegance+, которая теперь располагает 7-дюймовым дисплеем мультимедиа-системы с навигацией и камерой заднего вида. Напомним, что ранее эти опции предлагались только в самой богатой комплектации Tekna.

А вот стартовая комплектация Comfort подверглась детальным интерьерным изменениям: в обновленной версии используется ткань «Карита», которая до этого применялась только в средней комплектации Elegance.

Отметим также, что для обновленного Nissan Terrano доступно на выбор два двигателя – объемом 1,6 и 2 л. При этом бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 л развивает мощность 114 л.с. и имеет крутящий момент 156 Нм. Для версии с передним приводом данный двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой механической КП, для полноприводной – с 6-ступенчатой МКП. Двигатель объемом 2 л (143 л.с. и 195 Нм) доступен для полноприводных модификаций в сочетании с механической КП или «автоматом».

Стартовая цена обновленного кроссовера Nissan Terrano (комплектация Comfort) составляет 980 тыс. рублей. В максимальном исполнении Tekna с двигателем объемом 2 л и автоматической трансмиссией цена автомобиля достигает 1 млн 269 тыс. рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Nissan реализовали 57 946 автомобилей, что на 8% выше результата годичной давности. Примерно шестая часть от этого объема приходится как раз на кроссовер Terrano, который за отчетный период разошелся тиражом в 9 913 экземпляров.