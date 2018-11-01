АВТОВАЗ анонсировал дату начала продаж новой модели - LADA XRAY Cross

Крупнейший отечественный производитель – АВТОВАЗ – объявил о старте продаж новой модели LADA. Как сообщает пресс-служба компании, LADA XRAY Cross будет доступен покупателям в дилерских центрах 3 ноября 2018 года.

Напомним, что производство кросс-версии автомобиля LADA XRAY стартовало в Тольятти 11 октября нынешнего года. При этом официальная премьера модели состоялась в конце августа на Московском автосалоне.

Совсем недавно АВТОВАЗ объявил цену новинки, которая в базовой комплектации Classic составит 729 900 рублей. Автомобиль выпускается в трех основных комплектациях – Classic, Comfort и Luxe, для которых доступны два пакета опций.

Отметим, что LADA XRAY Cross отличается от стандартной модели этого семейства более высоким клиренсом (215 мм). В большую сторону изменились габаритные размеры и колея передних и задних колес. Среди других отличий: пластиковый обвес, рейлинги и более просторный и трансформируемый салон. Также на автомобиле присутствует обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса по вылету, разработаны передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Кроме этого, у будущих владельцев LADA XRAY Cross появится возможность выбора режима движения (Sport, Off-Road, движение по песку, грязи и снегу) благодаря наличию специального селектора LADA Ride Select на панели приборов.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры LADA реализовали 26 292 экземпляра модели XRAY, что на 10% выше результата годичной давности.