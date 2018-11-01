 АВТОСТАТ | KIA Motors Rus получила в управление новые рынки на территории СНГ

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KIA Motors Rus получила в управление новые рынки на территории СНГ

KIA Motors Rus получила в управление новые рынки на территории СНГ

Компания KIA Motors Rus получает статус региональной штаб-квартиры и будет отвечать за
операционную деятельность в России и сразу нескольких странах СНГ, сообщает пресс-служба
компании.

Так, с 1 ноября 2018 года в зону ответственности KIA Motors Rus, помимо России, входят еще семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Прежде эти рынки находились под управлением региональной штаб-квартиры Восточной Европы, расположенной в Киеве.

Также сообщается, что KIA Motors начала процесс реорганизации глобальных операций компании еще в октябре прошлого года. Целью этих изменений было создание эффективных и самодостаточных представительств, которые смогут лучше и быстрее реагировать на рыночные изменения и потребительские предпочтения.

Как отмечает президент KIA Motors Rus г-н Чжон Вон Чжон, передача рынков в странах СНГ под
управление KIA Motors Rus – это признание заслуг команды российского дистрибьютора и достигнутых им в последние годы результатов. «Наша цель - улучшить взаимодействие между региональной штаб- квартирой и местными импортерами в доверенных нам странах», -подчеркнул он.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский бренд KIA является лидером российского рынка среди иностранных производителей, занимая при этом второе место в рейтинге продаж. Так, за 9 месяцев нынешнего года дилеры KIA в России реализовали 167 490 автомобилей, что на 24% выше результата годичной давности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные рынки продажи kia

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