KIA Motors Rus получила в управление новые рынки на территории СНГ

Компания KIA Motors Rus получает статус региональной штаб-квартиры и будет отвечать за

операционную деятельность в России и сразу нескольких странах СНГ, сообщает пресс-служба

компании.

Так, с 1 ноября 2018 года в зону ответственности KIA Motors Rus, помимо России, входят еще семь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Прежде эти рынки находились под управлением региональной штаб-квартиры Восточной Европы, расположенной в Киеве.

Также сообщается, что KIA Motors начала процесс реорганизации глобальных операций компании еще в октябре прошлого года. Целью этих изменений было создание эффективных и самодостаточных представительств, которые смогут лучше и быстрее реагировать на рыночные изменения и потребительские предпочтения.

Как отмечает президент KIA Motors Rus г-н Чжон Вон Чжон, передача рынков в странах СНГ под

управление KIA Motors Rus – это признание заслуг команды российского дистрибьютора и достигнутых им в последние годы результатов. «Наша цель - улучшить взаимодействие между региональной штаб- квартирой и местными импортерами в доверенных нам странах», -подчеркнул он.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», корейский бренд KIA является лидером российского рынка среди иностранных производителей, занимая при этом второе место в рейтинге продаж. Так, за 9 месяцев нынешнего года дилеры KIA в России реализовали 167 490 автомобилей, что на 24% выше результата годичной давности.