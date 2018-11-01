Определен размер субсидий госбюджета для автопроизводителей РФ

В конце октября Правительство РФ утвердило новые «Правила предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета российским организациям автомобилестроения на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств, а также узлов и агрегатов к ним».

Документом определено, что субсидия предоставляется автопроизводителям, зарегистрированным на территории РФ (тем, кто производит колесные ТС либо узлы и агрегаты к ним в режиме промсборки) «в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на обеспечение серийного производства колесных транспортных средств, а также узлов и агрегатов к ним».

Денежная компенсация такому производителю «в целях реализации иннвестиционных проектов» может достигать «до 90 процентов затрат на закупку комплектующих (изделий и полуфабрикатов) без учета сумм налога на добавленную стоимость, понесенных организациями с 1 января 2018 года и предъявленных поставщиками комплектующих или уплаченных при ввозе товара на территорию Российской Федерации».

Правилами оговорено, что такие субсидии могут выплачиваться ежемесячно на основании заключенных договоров с Минпромторгом, в рамках лимитов госбюджета. При определении размеров субсидии в состав затрат не включаются расходы, в отношении которых Минпромторгом уже были предоставлены субсидии в соответствии с другими Правилами (в частности субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5).

Кто может воспользоваться указанной помощью госбюджета? Очевидно, что в первую очередь это АВТОВАЗ, «Соллерс» (УАЗ), «Автотор», «Рено Россия», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», КАМАЗ, «Группа ГАЗ».