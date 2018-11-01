 АВТОСТАТ | Нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин и дизтопливо

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Нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин и дизтопливо

Нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин и дизтопливо

Вчера, 31 октября, в Москве в здании Правительства РФ состоялось заседание руководителей крупнейших корпораций нефтяной отрасли, в ходе которого руководство страны планировало остановить рост цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке.

Напомним, два дня назад премьер-министр РФ Дмитрий Медведев фактически поставил нефтяные корпорации перед выбором: либо они находят механизмы, чтобы остановить рост цен на внутреннем рынке, либо правительство вводит заградительные пошлины на экспортную продажу нефти.

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал представителям СМИ о результатах этой встречи. Как сообщает агентство «ТАСС», на совещании Правительство РФ договорилось с нефтяниками зафиксировать оптовые цены на бензин и дизтопливо на уровне июня 2018 года. По словам Дмитрия Козака, соглашение «вступает в силу с завтрашнего дня», срок его действия – до 31 марта 2019 года. «Не будем применять никакие крайние меры до тех пор, пока будут выполняться эти соглашения...», - сказал вице-премьер.

, источник: www.autostat.ru

Теги: россия топливо

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