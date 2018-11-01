 АВТОСТАТ | Новые электромобили BMW i3 и i3s доступны у российских дилеров с 1 ноября

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Новые электромобили BMW i3 и i3s доступны у российских дилеров с 1 ноября

Новые электромобили BMW i3 и i3s доступны у российских дилеров с 1 ноября

Компания BMW Group Россия объявила цены на электромобили BMW i3 и i3s с новыми аккумуляторными батареями емкостью 120 Ач и запасом энергии 42,2 кВтч. Так, стоимость BMW i3 в базовой комплектации составит 3 840 000 рублей, а BMW i3s можно будет заказать от 4 140 000 рублей. Как сообщает пресс-служба баварской компании, обе модели будут доступны для заказа с 1 ноября 2018 года у официальных дилеров BMW i.

BMW i3 приводится в движение электромотором мощностью 170 л.с. и способен разгоняться с места до 100 км/ч за 7,3 секунды, в то время как электромотор BMW i3s выдает 184 л.с. и 270 Нм (на 20 Нм больше, чем у базового i3) и может разгонять автомобиль до 100 км/ч за 6,9 секунды. Благодаря мгновенной передаче максимальной тяги на колеса в реальных условиях оба электромобиля способны ускоряться с 80 до120 км/ч за 5,1 и 4,3 секунды соответственно, что облегчает обгоны в условиях эксплуатации за чертой мегаполиса. Также сообщается, что пробег электромобиля на одной зарядке в условиях реальной эксплуатации составляет свыше 260 км.

Стандартный зарядный кабель позволяет пополнять запас энергии с помощью обычной бытовой электросети. В этом случае при токе мощностью 2,4 кВт батарея может быть заряжена до 80% примерно за 15 часов. При использовании зарядки постоянным током высокой мощности батарею нового BMW i3 можно пополнить до 80% примерно за 45 минут. Зарядка автомобиля с помощью настенного зарядного устройства BMW i Wallbox, доступного для приобретения в официальных дилерских центрах BMW, занимает до 3,1 часа с 0 до 80% (в зависимости от способа подключения и мощности электросети).

В штатный пакет систем пассивной безопасности входят 4 подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Светодиодные передние фары, датчик дождя, а также антиблокировочная система тормозов повышают не только активную безопасность, но и уверенность водителя при управлении автомобилем в темное время суток и в плохую погоду. Автоматический климат-контроль, подогрев передних сидений, динамический круиз-контроль и сигнализация аварийного сближения при парковке (сзади) сделают повседневную эксплуатацию BMW i3 более удобной и комфортной.

Как отмечает генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, электрификация является одним из главных и, пожалуй, самым явным трендом развития автопромышленности. «Электромобили все больше востребованы, с каждым годом они приобретают новых поклонников по всему миру. Выводя на российский рынок новые BMW i3 и i3s, мы продолжаем следовать стратегии NUMBER ONE > NEXT, согласно которой к 2025 году в модельном ряду BMW Group будут представлены 25 электрифицированных автомобилей, 12 из которых получат полностью электрический привод», - подчеркнул г-н Тойхерт.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывалось всего лишь 11 электромобилей BMW i3.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили авторынок россии цены электромобили bmw bmw i3

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