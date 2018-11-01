Skoda установила новый рекорд по продажам и выручке

Компания Skoda подвела итоги деятельности за 9 месяцев 2018 года и зафиксировала рекорд продаж и выручки на мировом рынке.

Как сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя, с января по сентябрь нынешнего года мировые продажи Skoda составили 939 100 автомобилей. Достигнутый результат является рекордным и на 7,8% превосходит аналогичный показатель прошлого года. Также компания зафиксировала выручку от продаж в размере 12,6 млрд евро, что соответствует росту на 2,1% и является лучшим результатом за всю историю компании.

По словам Клауса-Дитера Шуртманна, члена Совета директоров Skoda Auto и ответственного за финансы и IT, компания уже с начала года начала принимать активные действия, направленные на стабилизацию ситуации, которая сложилась из таких негативных факторов, как ужесточение требований к выбросам токсичных газов и СО2, расходы на разработку новых моделей и технологий электромобильности, а также из-за возросших затрат на персонал из-за нового коллективного трудового договора. Эти трудности компании удалось нивелировать и в результате вместе с рекордным показателем по выручке она смогла сохранить на высоком уровне и операционную прибыль (1,1 млрд евро).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Skoda реализовали 57 473 автомобиля, что на 28% выше результата годичной давности.