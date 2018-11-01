За 9 месяцев в России было продано 25 тысяч китайских автомобилей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по сентябрь 2018 года реализация новых автомобилей китайских марок в России достигла 25 061 единицу. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

Почти 45% от этого объема приходится на бренд Lifan, продажи которого за отчетный период достигли 11 227 экземпляров. Вторую позицию в этом рейтинге занимает Chery с результатом 4 179 автомобилей. Отметим, что результаты обоих производителей соответствуют уровню годичной давности.

На третье место поднялась марка Zotye, реализация которой за январь – сентябрь выросла практически в 3 раза и составила 2 047 единиц. Пятерку лидеров в рейтинге продаж китайских брендов в нашей стране замыкают Geely (1 936 шт.; +14%) и Haval (1 838 шт.; +39%).

Реализация автомобилей других китайских марок за 9 месяцев 2018 года выглядит следующим образом: Changan (1 281 шт.; +22%), FAW (1 073 шт.; +159%), DFM (999 шт.; +116%), Foton (267 шт.; -13%), Brilliance (124 шт.; -10%), Hawtai/HTM (90 шт.; +7%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю продаж китайских машин приходится всего лишь 2% российского рынка.