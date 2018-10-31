Nissan объявил о рынках сбыта нового X-Trail

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что 29 октября на петербургском автозаводе Nissan стартовало производство обновленной модели X-Trail. Теперь в компании раскрыли новые подробности, касающиеся ее выхода на рынок.

Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, новый Nissan X-Trail будет продаваться на рынках трех стран, входящих в ЕАЭС, а именно: в России, Белоруссии и Казахстане. При этом автомобиль будет доступен с тремя вариантами двигателей и в десяти комплектациях (XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, LE, LE Yandex, LE+, LE Top). Старт продаж запланирован на декабрь 2018 года. Тогда же станет известна информация о ценах.

Для нового Nissan X-Trail предусмотрены три варианта двигателя: 2- и 2,5-литровые бензиновые моторы мощностью 144 и 171 л.с. соответственно, а также дизельный двигатель dCi объемом 1,6 литра (130 л.с.). Также в зависимости от комплектации на выбор покупателю будут предложены обновленная бесступенчатая трансмиссия XTronic CVT или 6-ступенчатая механическая КП.

«Новый Nissan X-Trail, который был специально адаптирован для российского рынка, - это очередной шаг в реализации концепции Nissan Intelligent Mobility. Автомобиль получил целый ряд систем безопасности, таких как систему обнаружения препятствий при движении задним ходом и интеллектуальную систему остановки перед препятствием. X-Trail в ряде комплектаций будет оснащаться Яндекс.Авто, что говорит о его технологичности, а также дальнейшей адаптации к российским условиям эксплуатации автомобиля и предпочтениям российских покупателей», - отметил глава Nissan в России Андрей Акифьев.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Nissan реализовали 57946 автомобилей, что на 8% выше результата годичной давности. При этом самой продаваемой моделью в линейке японской марки является как раз X-Trail, на долю которой приходится более четверти от общего объема. В количественном выражении это составляет 16492 экземпляра (+13%), что позволяет Nissan X-Trail входить в ТОП-25 бестселлеров российского рынка.