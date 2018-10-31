В Правительстве РФ планируют поставить точку в вопросе цен на бензин

Сегодня вечером (в 18 часов по московскому времени) руководителей крупнейших корпораций нефтяной отрасли России ждут в Доме правительства на совещание, в результате которого планируется выработать соглашения по дальнейшей работе этих компаний на внутреннем рынке. Речь пойдет о ценах на бензин и дизельное топливо, рост которых правительству пока не удалось сдержать существующими постановлениями и договоренностями. Об этом рассказал сегодня зампред Правительства РФ Дмитрий Козак на заседании кабинета министров.

Как сообщает «Российская газета», ФАС уже представила свои рекомендации по объемам поставок и по ценовым параметрам для независимых поставщиков нефтепродуктов – чтобы обеспечить им необходимую минимальную маржинальность. Однако на случай, если корпорации откажутся пойти на уступки, мотивируя это тем, что продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке на таких условиях приносят им одни убытки – премьер-министр Дмитрий Медведев заранее сообщил, что пойдет на крайние меры. Он уже до конца недели готов подписать необходимые документы, чтобы ввести заградительные пошлины на экспортную продажу нефти (по которой корпорации получают высокие прибыли).

Напомним, что речь идет об огромных суммах. Так, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже посчитали, что с учетом роста цен на топливо в текущем году, только по предварительному прогнозу, в 2018 году объем денежных средств, которые россияне потратят на топливо, может превысить 3,4 трлн рублей.