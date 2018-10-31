ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года продажи новых пикапов в России составили 8 тыс. единиц, что на 25,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В отличие от других сегментов российского рынка, крупнейшим регионом по продажам новых пикапов в стране является не Москва, а Ханты-Мансийский АО. Так, жители Югры за отчетный период приобрели 854 автомобиля данного сегмента. А вот столица страны с результатом 794 экземпляра оказалась на второй строчке рейтинга. Замкнул же тройку лидеров Санкт-Петербург (487 шт.).

Далее следуют Подмосковье и Красноярский край – с января по сентябрь объем рынка новых пикапов в этих субъектах РФ составил 459 и 332 шт. соответственно. Также в ТОП-10 регионального рейтинга в этом сегменте российского рынка попали: Краснодарский край (299 шт.), Иркутская (298 шт.) и Самарская (265 шт.) области, Башкортостан (232 шт.) и Тюменская область (220 шт.).