 АВТОСТАТ | ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 6 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов
  • 31.10.18 - 16:13

    ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года
  • 31.10.18

    ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года
Все публикации

Видео

Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
  • 26.05.17

    Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
Все видео

31.10.18 Прочитали 883 раз

ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов

Лидирует в этом рейтинге Ханты-Мансийский АО

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года продажи новых пикапов в России составили 8 тыс. единиц, что на 25,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В отличие от других сегментов российского рынка, крупнейшим регионом по продажам новых пикапов в стране является не Москва, а Ханты-Мансийский АО. Так, жители Югры за отчетный период приобрели 854 автомобиля данного сегмента. А вот столица страны с результатом 794 экземпляра оказалась на второй строчке рейтинга. Замкнул же тройку лидеров Санкт-Петербург (487 шт.).

Далее следуют Подмосковье и Красноярский край – с января по сентябрь объем рынка новых пикапов в этих субъектах РФ составил 459 и 332 шт. соответственно. Также в ТОП-10 регионального рейтинга в этом сегменте российского рынка попали: Краснодарский край (299 шт.), Иркутская (298 шт.) и Самарская (265 шт.) области, Башкортостан (232 шт.) и Тюменская область (220 шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили сегмент pickup регионы регионы-лидеры

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Новые электромобили BMW i3 и i3s доступны у российских дилеров с 1 ноября

сегодня, 10:54

Все новости

Статьи на тему

CarWeGo: новые возможности покупки и продажи автомобилей («Автостат»)

сегодня, 11:19

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года

вчера, 13:53

Вся инфографика