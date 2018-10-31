 АВТОСТАТ | Mitsubishi открыла дилерский центр в Липецке

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Mitsubishi открыла дилерский центр в Липецке

Mitsubishi открыла дилерский центр в Липецке

30 октября в Липецке состоялось открытие дилерского центра компании Mitsubishi Motors. Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, автосалон «МЦ Липецк» расположился по адресу: площадь Танкистов, д. 1А.

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор по маркетингу и связям с общественность ООО «ММС Рус» Илья Никоноров, руководитель департамента по корпоративной стратегии ООО «ММС Рус» Максим Алешин и генеральный директор «МЦ Липецк» Александр Цверкунов.

Новый автоцентр имеет общую площадь в 5 046 кв. м, включая ремонтную зону и собственный склад. В ремонтной зоне площадью 1800 кв. м работают пост активной приемки, 16 постов слесарного ремонта и 4 поста установки дополнительного оборудования, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. Пропускная способность СТО составляет до 1 500 автомобилей в месяц.

«Сегодня действительно значимое событие для нашего города. Мы собрали команду профессионалов, которую долго и тщательно готовили. Каждый клиент для нас особенный, и мы будем стремиться, чтобы он получил обслуживание на самом высоком уровне», – отметил Александр Цверкунов.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 31 203 автомобиля, что на 117% выше результата годичной давности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры авторынок россии легковые автомобили mitsubishi

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