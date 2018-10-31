Продажи Lamborghini в России выросли в 1,5 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года объем рынка новых автомобилей Lamborghini в нашей стране составил 44 экземпляра, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года (29 шт.).

Столь впечатляющий рост во многом связан с выходом на российский рынок нового кроссовера Lamborghini Urus, обладателями которого за отчетный период стали 16 россиян. Тем не менее, самой популярной моделью этого люксового бренда в России остается Huracan, которая с января по сентябрь разошлась тиражом в 18 экземпляров. Также за это время жители нашей страны приобрели 10 спорткаров Aventador.

Больше всего новых автомобилей Lamborghini в январе – сентябре нынешнего года было куплено в Москве и Подмосковье (26 шт.), что составляет около 60% от общего объема. Жители Санкт-Петербурга стали обладателями 8 таких экземпляров. Два автомобиля Lamborghini отправились в Пензу, а еще по одному купили жители сразу 8 российских городов: Самары, Саратова, Волгограда, Екатеринбурга, Омска, Ярославля, Анапы и Снежинска (Челябинская обл.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», резкий рост продаж Lamborghini в России происходит на фоне незначительного снижения рынка люксовых автомобилей, показатель которого за 9 месяцев 2018 года составил -0,3%.