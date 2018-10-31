Шинный завод Continental в Калуге отмечает 5-летие

Компания Continental отметила 5-летний юбилей своего завода в Калуге, специализирующегося на производстве шин для легковых и легкогрузовых автомобилей.

В строительство первого подразделения Continental в России было инвестировано 240 млн евро, сообщает пресс-служба Continental. На данный момент команда завода, начавшего свою работу в октябре 2013 года, насчитывает более 1000 специалистов. Подразделение Continental в Калуге непрерывно наращивает объемы производства и расширяет свою продуктовую линейку, насчитывающую на сегодняшний день более 300 наименований шин.

Шины, произведенные заводом Continental в Калуге, используются ведущими мировыми автопроизводителями, в числе которых Volkswagen, Renault, Ford, Nissan, Toyota. Кроме того, продукция предприятия поставляется на вторичный российский рынок. Часть шин также отправляется на экспорт в 24 страны Европы, Азии и Северной Америки.