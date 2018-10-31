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Автохолдинг Major займется продажами Chery

Автохолдинг Major займется продажами Chery

Дистрибьютор автомобилей Chery в России и компания Major Auto подписали дилерское соглашение. Открытие дилерского центра марки в Major City на Новорижском шоссе, 9 км от Москвы, планируется во второй декаде ноября. Новый центр Chery станет 11-м дилерским центром марки в Москве и  первым салоном Chery в активе компании Major Auto.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», общая площадь дилерского центра «Major Chery» составит более 1,7 тыс. кв.м., из которых 350 кв.м отведены под шоу-рум, вмещающий весь модельный ряд Chery. Автоцентр обладает станцией технического обслуживания площадью 800 кв.м, пятью подъемниками, кузовным цехом площадью 917 кв.м и на 230 кв.м расположится склад запчастей.

«Расширение дилерской сети в настоящее время является одним из наших приоритетных направлений в развитии бренда на территории России. Мы сосредоточены на партнерстве с эффективными и стабильными дилерами, обеспечивающими высококачественную работу по принципу 4S. Принятая концепция развития дилерской сети позволит поднять уровень лояльности потребителя к бренду Chery», – заявил руководитель развития дилерской сети «Чери Автомобили Рус» Андрей Снисаревский.

По состоянию на октябрь 2018 год дилерская сеть Chery состоит из 94 предприятий в 62 городах. В следующем году количество партнеров марки Chery продолжит увеличиваться. Среди приоритетов – Тюмень и Южный федеральный округ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи Chery в России остались на прошлогоднем уровне и составили 4179 автомобилей. Бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры китайские автомобили авторынок россии chery

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