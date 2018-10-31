На заводе «Автотор» стартовало производство новых грузовиков Ford

Калининградский завод «Автотор» 30 октября приступил к выпуску новых моделей грузовых автомобилей Ford Trucks дорожной серии – модели 1833 с колесной формулой 4х2 и модели 2533 с колесной формулой 6х2. Это обновленная линейка ранее хорошо зарекомендовавших себя на российском рынке автомобилей Ford 1832 и Ford 2532. Первые автомобили поступят в дилерские центры уже в ноябре 2018 года, сообщает пресс-служба «Автотора».

Основной отличительной особенностью новых моделей является более мощный и экономичный двигатель Ecotorq Евро-5 (мощность увеличена до 330 л.с.). Автомобили комплектуются 9-ступенчатыми коробками передач, имеют две длины колесной базы и два варианта кабины: дневная и высокая двуспальная.

Полная масса автомобилей 18 и 25 тонн, грузоподъемность 12 и 18 тонн соответственно. Автомобили данной серии могут использоваться для коротких и междугородних перевозок, при перевозке строительных грузов, в коммунальном хозяйстве. Оснащаются различными типами специальных настроек, такими как: крано-манипуляторные установки, мусоровозы и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2019 года «Автотор» планирует начать производство тягача Ford Trucks F-Max нового поколения. Модель имеет целый ряд современных опций, включая Eco-Roll, Adaptive Cruise Control (ACC) и Predictive Cruise Control, основанный на GPS, и т.д. Тягач оснащается новым 12,7-литровым дизельным двигателем Ford Ecotorq мощностью 500 л.с. и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отличительной особенностью также стала кабина шириной 2.5 м и абсолютно ровным полом.

Напомним, калининградский завод приступил к производству крупнотоннажных грузовиков Ford в 2013 году. С 2017 года «Автотор» реализует проект по развитию производства коммерческих автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кабин. Коммерческие автомобили, выпускаемые на калининградском предприятии, оснащаются широкой гаммой универсальных и специальных надстроек отечественного производства.