 АВТОСТАТ | На заводе «Автотор» стартовало производство новых грузовиков Ford

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 6 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов
  • 31.10.18 - 16:13

    ТОП-10 российских регионов по продажам новых пикапов
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Вы готовы встречать клиентов поколения Z?
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 30 октября

    ТОП-100 европейских бестселлеров в январе-сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai - европейский лидер сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года
  • 31.10.18

    ТОП-10 моделей-лидеров рынка SUV за 9 месяцев 2018 года
Все публикации

Видео

Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
  • 26.05.17

    Презентация Бориса Беленького («Кароператор»)
Все видео

31.10.18 Прочитали 1257 раз

На заводе «Автотор» стартовало производство новых грузовиков Ford

«Автотор» обновил линейку выпускаемых грузовиков Ford

Калининградский завод «Автотор» 30 октября приступил к выпуску новых моделей грузовых автомобилей Ford Trucks дорожной серии – модели 1833 с колесной формулой 4х2 и модели 2533 с колесной формулой 6х2. Это обновленная линейка ранее хорошо зарекомендовавших себя на российском рынке автомобилей Ford 1832 и Ford 2532. Первые автомобили поступят в дилерские центры уже в ноябре 2018 года, сообщает пресс-служба «Автотора».

Основной отличительной особенностью новых моделей является более мощный и экономичный двигатель Ecotorq Евро-5 (мощность увеличена до 330 л.с.). Автомобили комплектуются 9-ступенчатыми коробками передач, имеют две длины колесной базы и два варианта кабины: дневная и высокая двуспальная.

Полная масса автомобилей 18 и 25 тонн, грузоподъемность 12 и 18 тонн соответственно. Автомобили данной серии могут использоваться для коротких и междугородних перевозок, при перевозке строительных грузов, в коммунальном хозяйстве. Оснащаются различными типами специальных настроек, такими как: крано-манипуляторные установки, мусоровозы и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2019 года «Автотор» планирует начать производство тягача Ford Trucks F-Max нового поколения. Модель имеет целый ряд современных опций, включая Eco-Roll, Adaptive Cruise Control (ACC) и Predictive Cruise Control, основанный на GPS, и т.д. Тягач оснащается новым 12,7-литровым дизельным двигателем Ford Ecotorq мощностью 500 л.с. и 12-ступенчатой автоматической коробкой передач. Отличительной особенностью также стала кабина шириной 2.5 м и абсолютно ровным полом.

Напомним, калининградский завод приступил к производству крупнотоннажных грузовиков Ford в 2013 году. С 2017 года «Автотор» реализует проект по развитию производства коммерческих автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кабин. Коммерческие автомобили, выпускаемые на калининградском предприятии, оснащаются широкой гаммой универсальных и специальных надстроек отечественного производства.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили производство автотор ford

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Определены самые популярные иномарки с пробегом в РФ

22 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Сколько автомобилей было выставлено на продажу в июне? («АВТОСТАТ»)

17 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Структура рынка автомобилей с пробегом по маркам и сегментам

19 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...