 АВТОСТАТ | В 2017 году россияне потратили на топливо 3,15 трлн рублей

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В 2017 году россияне потратили на топливо 3,15 трлн рублей

В 2017 году россияне потратили на топливо 3,15 трлн рублей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем потребления топлива автомобильным транспортом в России в 2017 году составил порядка 83 млрд литров. В денежном выражении, ориентируясь на средние розничные цены бензина и дизтоплива в стране, этот объем оставляет 3,15 трлн рублей.

С учетом роста цен на топливо в текущем году, по предварительному прогнозу экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем денежных средств, которые россияне потратят на топливо, превысит 3,4 трлн рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: топливо россия

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