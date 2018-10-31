Zotye готовит несколько новинок для России

Китайская марка Zotye планирует существенно расширить модельный ряд в России, в том числе за счет кроссовера SR9, очень напоминающего Porsche Macan. У российских дилеров он появится в конце 2019 года. Вероятно, это будет уже обновлённый Zotye SR9, технические характеристики которого пока не объявлены. Сейчас дорестайлинговый кроссовер предлагается в Китае с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 190 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП либо с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – исключительно передний.

Как заявил порталу «Колеса.ру» заместитель гендиректора «Зоти Мотор Рус» Александр Гнездюк, глубокая локализация Zotye SR9 на белорусском заводе «Юнисон» не планируется – модель будут собирать отверточным способом, т.к. спрос ожидается небольшой. Тем не менее в «Зоти Мотор Рус» считают, что такая модель в России «совершенно необходима».

Кроме того, на белорусском заводе «Юнисон» планируется наладить выпуск кроссовера T700. Точные сроки старта российских продаж новинки пока неизвестны. По словам представителя Zotye, в Белоруссии выпуск модели стартует ближе к концу следующего года. То есть можно предположить, что до России паркетник доберется в конце 2019 – начале 2020 года. Данных о «начинке» предназначенного для нашей страны T700 тоже пока нет.

В Китае «семисотый» доступен с пяти- или семиместным салоном, при этом трехрядный вариант имеет собственное обозначение – T800. Длина пятиместного паркетника равна 4748 мм, семиместного – 4910 мм. Колесная база едина – 2850 мм. Впрочем, кроссовер с семью местами до нас вряд ли доберется. На китайском рынке Zotye T700 можно купить с бензиновыми «турбочетверками» 1.8 и 2.0 мощностью 177 и 190 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или «автоматом» с двумя сцеплениями, второй работает в паре с классической восьмиступенчатой АКП. Трехрядному T800 положен 231-сильный турбомотор 2.0 и 6DCT. Привод у обеих версий только передний.

Ранее сообщалось, что среди запланированных новинок Zotye – компактный паркетник T300, который появится в России в 2020 году. По словам Александра Гнездюка, предварительный ценник новинки составит 650 тыс. рублей. Ожидается, что в России T300 предложат с «атмосферником» 1.6 мощностью 136 л.с. Полный привод модели не положен в принципе.

Напомним, в настоящее время модельная линейка Zotye в России представлена двумя моделями – компактным кроссовером T600 по цене от 849 тыс. 990 рублей и новым купе-кроссовером Zotye Coupa стоимостью от 990 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Zotye реализовали 2047 автомобилей, что в 2,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.