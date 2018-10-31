 АВТОСТАТ | Mercedes-Benz рассказал о премьерах 2019 года

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Mercedes-Benz рассказал о премьерах 2019 года

Mercedes-Benz рассказал о премьерах 2019 года

Концерн Daimler опубликовал план развития модельного ряда Mercedes-Benz на 2019 год. Ближайшей новинкой должен стать минивэн Mercedes V-класса: судя по всему, речь идет о рестайлинге, ведь нынешней модели к тому моменту исполнится лишь пять лет. Плановую модернизацию переживут и кроссоверы GLC и GLC Coupe: по предварительной информации, машины незначительно изменятся снаружи, но обещаны новые моторы и опции. А самой статусной премьерой следующего года станет полноразмерный внедорожник Mercedes GLS нового поколения. Как и сейчас, он будет построен на основе модели GLE, а среди его основных конкурентов теперь числится BMW X7, пишет издание «Авторевю».

В традиционных для Мерседеса легковых сегментах (классы C, E и S) новинок не ожидается. Зато компания будет развивать компактное семейство, которое возглавляет А-класс. Друг за другом свет увидят «четырехдверное купе» CLA и универсал CLA Shooting Brake нового поколения. А под обозначением 8th Compact Car скрывается соплатформенный с ними паркетник GLB, который будет иметь высокий и угловатый кузов в стиле почившей модели GLK. Он действительно станет восьмой моделью в семействе – после хэтчбека, стандартного и длиннобазного седанов А-класса, однообъемного B-класса, моделей CLA и CLA Shooting Brake, а также паркетника GLA, который сменит поколение чуть позже.

На самый конец 2019 года назначен выход обновленных моделей марки smart. И среди них уже не будет версий с бензиновыми моторами: компания заявила, что smart полностью перейдет на электричество как раз к 2020 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки разработки новинки mercedes-benz

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