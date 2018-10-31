 АВТОСТАТ | Китай может вдвое снизить налог на покупку малолитражных автомобилей

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Китай может вдвое снизить налог на покупку малолитражных автомобилей

Китай может вдвое снизить налог на покупку малолитражных автомобилей

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР предложил снизить налог на покупку автомобилей с двигателями не более 1,6 литра вдвое - с 10% до 5%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В этом году продажи автомобилей в Китае могут снизиться впервые за два десятилетия, поскольку торможение экономического роста и торговая война отрицательно сказываются на крупнейшем авторынке мира, пишет агентство "Финмаркет".

В прошлом году около 70% автомобилей, проданных в Китае, составили машины с объемом двигателей не более 1,6 л, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). С 2015 года в Китае действовали налоговые льготы при покупке новых автомобилей, которые были полностью отменены в начале текущего года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам сентября продажи пассажирских автомобилей в Китае снизились на 11,6% и составили 2 млн 394 тыс. 100 единиц. При этом Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали 383500 машин (-5,7%). Продажи легковых автомобилей General Motors на китайском рынке снизились на 6,1% и составили 354135 единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за девять месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 1,5% до 20 млн 409 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай господдержка

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