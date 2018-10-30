В России хотят ужесточить ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП

Сегодня, 30 октября, Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект, направленный на ужесточение наказания в отношении водителей транспортных средств, которые скрылись с места ДТП. В статьи Уголовного Кодекса 264 и 264-1 предлагается внести дополнения, которые уравнивают в наказании тех, кто совершил ДТП в состоянии опьянения и тех, кто совершил ДТП с тяжкими последствиями и скрылся.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что скрывшийся водитель не дает возможности медикам установить или опровергнуть факт опьянения. С течением времени уже невозможно установить концентрацию этилового спирта в крови и то, превышает ли эта концентрация возможную суммарную погрешность измерений, установленную законодательством РФ.

Напомним, в настоящее время оставление водителем места ДТП, участником которого он стал, карается лишением права управления автомобиля на срок от 1 до 1,5 лет или арестом на срок до 15 суток, согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Теперь предлагаются более жесткие меры. Если в результате аварии пострадавшему будет причинен тяжкий вред здоровью, а водитель скроется с места ДТП, ему будут грозить принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет (с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет).

Если же в результате ДТП пострадавший погибнет, такого водителя ждет лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. Если погибнут два человека – лишение срока свободы может увеличиться до 9 лет. Законопроект направлен председателю ГосДумы РФ. Впереди – типовая процедура согласований.