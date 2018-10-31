 АВТОСТАТ | К 2025 году доля SUV в продажах Volkswagen достигнет 50%

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К 2025 году доля SUV в продажах Volkswagen достигнет 50%

К 2025 году доля SUV в продажах Volkswagen достигнет 50%

Портрет российского автовладельца

23.10.18

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Компания Volkswagen продолжает реализацию стратегии по расширению сегмента SUV в своем модельном ряду. К 2025 году каждый второй автомобиль марки Volkswagen, продающийся в мире, будет принадлежать к сегменту SUV. Сейчас к нему относится каждая пятая продаваемая модель, сообщает пресс-служба Volkswagen. Эксперты марки ожидают особенно значительного увеличения продаж SUV в странах Северной и Южной Америки, а также в Китае. К 2025 году в мире будет предлагаться более 30 различных моделей SUV Volkswagen. В самом компактном сегменте данная линейка будет дополнена новой моделью T-Cross, по своим габаритам сопоставимой с Volkswagen Polo.

«Автомобили класса SUV обретают все большую популярность среди наших клиентов во всем мире, – отметил член правления Volkswagen, ответственный за продажи и маркетинг, Юрген Штакманн. – Именно поэтому мы последовательно расширяем свой модельный ряд и ведем активную кампанию по укреплению и повышению своих позиций в сегменте SUV. Данное направление станет принципиально важным вкладом в укрепление нашего бизнеса, позволит инвестировать необходимые миллиарды евро в разработку решений в области обеспечения мобильности и совершенствования автономного вождения. Модель T-Cross является логичным дополнением нашего семейства SUV и занимает достойное место в быстро растущем сегменте субкомпактных кроссоверов».

В настоящее время Volkswagen обладает обширной модельной линейкой, которая продолжит расширяться. В сегменте премиальных SUV марка представлена моделью Touareg, в сегменте компактных кроссоверов – моделями Tiguan и T-Roc, а новый T-Cross займет свое место в сегменте субкомпактных автомобилей. В будущем должны появиться также новые модели в данном классе. Первый полностью электрический SUV от Volkswagen – ID CROZZ – должен выйти на рынок в 2020 году. Премьера автомобиля в данном сегменте является частью стратегии Volkswagen по развитию электрической мобильности, в рамках которой планируется к 2025 году вывести на рынок 20 новых моделей, использующих исключительно электрическую энергию.

В настоящее время компактная модель Tiguan вошла в десятку наиболее успешно продаваемых автомобилей в мире, покупателям было передано почти 5 млн кроссоверов. Touareg, ставший когда-то первым внедорожником Volkswagen, а сейчас представленный уже в третьем поколении, также демонстрирует высокие показатели продаж. Общий объем продаж модели с момента выхода на рынок первого поколения достигает отметки в 1 млн автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: suv кроссоверы внедорожники прогнозы volkswagen

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