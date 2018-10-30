 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ поставит более 500 автомобилей LADA на Кубу

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АВТОВАЗ поставит более 500 автомобилей LADA на Кубу

АВТОВАЗ поставит более 500 автомобилей LADA на

АВТОВАЗ готовит новый контракт на поставку автомобилей LADA на Кубу, планирует поставить 513 автомобилей для такси, полиции и госучреждений, заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Эдуард Вайно в ходе бизнес-форума "Россия - Латинская Америка". Он напомнил, что в 2018 году в Гавану было поставлено 344 автомобиля LADA Vesta для использования в такси, в марте они были введены в эксплуатацию, также были поставки LADA Largus  в пяти- и семиместном исполнении, пишет агентство "Интерфакс".

По словам ВАйно, экспорт, в частности, в страны Латинской Америки, является одним из приоритетных направлений развития компании. "Мы работаем и по направлению Латинской Америки, в частности, поставляем автомобили в Боливию и Чили, ведем интенсивные переговоры с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором. Также за рубежом мы имеем сборочный завод в Египте и завод в Казахстане", - добавил вице-президент АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года АВТОВАЗ поставил на экспорт 27398 автомобилей LADA и сборочных комплектов, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с начала года продажи LADA стартовали в двух новых странах – Тунисе (г. Тунис) и Чили (г. Сантьяго, г. Пунта-Аренас). Вместе с тем АВТОВАЗ ведет активную работу как по открытию дилерских центров LADA в новых городах и странах, так и по ребрендингу существующих. Так, за рубежом было открыто 9 дилерских центров, а до конца года в 11 странах мира планируется запустить 35 дилерских центров LADA полностью соответствующих требованиям внешней идентификации марки.

, источник: www.autostat.ru

Теги: экспорт автоваз куба

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