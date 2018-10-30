АВТОВАЗ поставит более 500 автомобилей LADA на Кубу

АВТОВАЗ готовит новый контракт на поставку автомобилей LADA на Кубу, планирует поставить 513 автомобилей для такси, полиции и госучреждений, заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Эдуард Вайно в ходе бизнес-форума "Россия - Латинская Америка". Он напомнил, что в 2018 году в Гавану было поставлено 344 автомобиля LADA Vesta для использования в такси, в марте они были введены в эксплуатацию, также были поставки LADA Largus в пяти- и семиместном исполнении, пишет агентство "Интерфакс".

По словам ВАйно, экспорт, в частности, в страны Латинской Америки, является одним из приоритетных направлений развития компании. "Мы работаем и по направлению Латинской Америки, в частности, поставляем автомобили в Боливию и Чили, ведем интенсивные переговоры с Парагваем, Уругваем, Перу и Эквадором. Также за рубежом мы имеем сборочный завод в Египте и завод в Казахстане", - добавил вице-президент АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года АВТОВАЗ поставил на экспорт 27398 автомобилей LADA и сборочных комплектов, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с начала года продажи LADA стартовали в двух новых странах – Тунисе (г. Тунис) и Чили (г. Сантьяго, г. Пунта-Аренас). Вместе с тем АВТОВАЗ ведет активную работу как по открытию дилерских центров LADA в новых городах и странах, так и по ребрендингу существующих. Так, за рубежом было открыто 9 дилерских центров, а до конца года в 11 странах мира планируется запустить 35 дилерских центров LADA полностью соответствующих требованиям внешней идентификации марки.