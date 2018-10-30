 АВТОСТАТ | Правительство РФ может ввести запрет на экспорт нефти из-за роста цен на бензин

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Правительство РФ может ввести запрет на экспорт нефти из-за роста цен на бензин

Правительство РФ может ввести запрет на экспорт нефти из-за роста цен на бензин

Цены на автомобильный бензин на российском рынке продолжают расти. По данным Росстата, в сентябре 2018 года в 36 субъектах Российской Федерации* было отмечено повышение потребительских цен на автомобильный бензин. Из них в Республике Крым – на 1,4%, в городе Севастополь и в Забайкальском крае – на 1,1%. В Москве рост цен на бензин составил 0,1%. При этом снижение цен произошло в 13 субъектах РФ. Наиболее существенно – в Хабаровском крае и Белгородской области – на 0,8%.

Что касается цен производителей на автомобильный бензин, в среднем они увеличились на 10%. Удорожание отмечено в 18 субъектах Российской Федерации.

Напомним, что весной 2018 года на фоне резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке ситуация уже грозила стать критической. Летом правительству удалось достичь некоторого компромисса с нефтяными компаниями и остановить стихийный процесс роста цен. Очередной рост цен ожидался не ранее 1 января 2019 года, согласно принятому Постановлению Правительства РФ – с повышением акцизов на топливо (в 1,5 раза) и ставки НДС (2%).

В оставшийся до Нового года период в Правительстве предполагали найти какие-то новые механизмы, которые снивелируют рост цен на топливо для внутреннего рынка. Ранее АВТОСТАТ уже писал, какие решения предлагаются в ГосДуме для решения проблемы. Так, 26 октября Комитет по энергетике провел парламентские слушания по вопросам цен и качества моторного топлива.

Свою лепту в бензиновый вопрос внес председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Как пишет «Российская газета», на совещании по долгосрочной инвестиционной программе ОАО «РЖД» премьер-министр обратил внимание на ситуацию на рынке бензина. Он дал поручение министерству энергетики и вице-премьеру Дмитрию Козаку провести консультации с нефтяными компаниями. Если решение по заморозке цен на внутреннем рынке не найдется, Дмитрий Медведев заявил, что введет запретительные экспортные пошлины как на нефтепродукты, так и на нефть. Срок ультиматума истекает завтра, 31 октября.

* кроме автономных округов, входящих в состав области

, источник: www.autostat.ru

Теги: топливо

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