Южнокорейский SsangYong избежал ликвидации

Южнокорейский суд одобрил план реструктуризации обанкротившегося автопроизводителя SsangYong Motor, позволяющий избежать ликвидации компании.

Как сообщает пресс-служба SsangYong, проведенный компанией Pricewaterhouse аудит подтвердил, что стоимость активов компании в случае ликвидации будет гораздо меньше, чем ценность стабильно работающего производства. В план реструктуризации входит существенное сокращение штата SsangYong, а также переход на более перспективные модели – такие как дизельно-гибридный SsangYong Eco C200, премьера которого запланирована на конец 2009 года.

Как напоминает Auto.Dealer.Ru, в январе нынешнего года SsangYong обратился в суд с ходатайством о защите от кредиторов. Главной причиной такого решения стал резкий спад продаж на внутреннем и экспортных рынках, и как следствие, попытка китайской компании SAIC Motors, которой принадлежит 51% акций SsangYong, выйти из бизнеса.