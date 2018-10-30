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Продаем автомобиль с электронным ПТС грамотно

ЭПТС

На днях в российском автомобильном мире произошло знаковое событие – заработала система электронных ПТС. Первые 11 электронных паспортов были зарегистрированы в Москве, но уже в ближайшее время в ГИБДД ожидается постановка на учет нескольких сотен автомобилей.

Определение ЭПТС появилось в новых Правилах регистрации транспортных средств совсем недавно, в конце сентября. Тогда, комментируя ситуацию, директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов отметил: «Принятый документ снимает все недомолвки и все возникающие по части применения ЭПТС вопросы. Определен порядок – в ГИБДД будут просто обязаны принимать их к регистрации».

В настоящее время автопроизводители и импортеры готовятся к началу массового оформления электронных ПТС (ЭПТС) на новые автомобили. В ближайшие месяцы автомобили с ЭПТС уже поступят в автосалоны, и автодилерам предстоит их продавать.

О том, как работает система электронных паспортов, какие изменения она принесет в работу автодилеров и какие открывает возможности – об этом в рамках конференции «IT-революция в автобизнесе - 2018» подробно расскажет Борис Ионов. Он проведет семинар для дилеров по вопросам перехода на использование электронных паспортов транспортных средств. Начало семинара – в 15:30.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии новинки электронные паспорта it-революция 2018

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