ТОП-10 регионов России по продажам новых премиальных автомобилей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что за 9 месяцев 2018 года в России было реализовано 110 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Теперь мы приводим рейтинг субъектов РФ, которые лидируют по объемам рынка таких машин.

Каждый третий премиальный автомобиль продается в Москве – с января по сентябрь жители столицы приобрели 35,6 тыс. новых машин премиум-класса. На второй строчке – Санкт-Петербург, в котором за отчетный период прибавилось 11,6 тыс. таких автомобилей. Замыкает тройку лидеров Подмосковье с результатом 10,8 тыс. единиц. Таким образом, на долю этих трех регионов пришлось свыше половины российского рынка премиальных машин.

Среди нестоличных субъектов РФ по этому показателю лидирует Краснодарский край (5 тыс. шт.), за которым следует Татарстан (2,9 тыс. шт.). В ТОП-10 российских регионов по объемам рынка новых автомобилей премиум-сегмента за 9 месяцев 2018 года также попали следующие области: Свердловская (2,5 тыс. шт.), Ростовская (2,3 тыс. шт.), Самарская (1,9 тыс. шт.), Челябинская (1,7 тыс. шт.) и Нижегородская (1,6 тыс. шт.).