Ключавто-Select увеличил продажи автомобилей с пробегом на 50%

По итогам девяти месяцев 2018 года подразделение Ключавто-Select реализовало 13,5 тысяч автомобилей с пробегом. Динамика продаж к аналогичному периоду 2017 года составила почти 50%, сообщает пресс-служба «Ключавто». Как отмечается, результат объемов продаж автомобилей за январь-сентябрь 2018 года практически равен показателям Ключавто-Select за весь прошлый год (14 тыс. шт.).

По динамике продаж за январь-сентябрь 2018 года к 2017 году регионы распределились следующим образом: первое место – Ростовская область (+56%), второе место – Ставропольский край (+55%), третье место – Краснодарский край (+35%).

Если выделить наиболее популярные бренды автомобилей с пробегом, рейтинг Ключавто-Select аналогичен федеральным запросам покупателей. Среди массовых брендов свое лидерство сохраняют Hyundai и Toyota, а в премиальном сегменте одной из самых популярных марок остается Mercedes-Benz.

Добавим также также, что в 2018 году направление Ключавто-Select запустило сразу две новые площадки по продаже автомобилей с пробегом в Москве и еще одну в Ростове-на-Дону.

«Рынок поддержанных автомобилей – перспективный сегмент развития для компании Ключавто. Здесь доля официальных дилеров крайне мала, что позволяет простраивать бизнес и планировать развитие площадок в соответствие со своими задачами, стратегией. В любых экономических условиях рынок автомобилей с пробегом чувствует себя комфортно, на нем сохраняется спрос и предложение. Отметим, что доля объема продаж подразделения Ключавто-Select в автохолдинге составляет 50%. Не исключаем, что динамика будет расти, а соотношение сегментов измениться в пользу автомобилей с пробегом. Если говорить о прогнозе на конец 2018 года, подразделение Ключавто-Select продемонстрирует рост не менее 50%», – заявили в компании «Ключавто».