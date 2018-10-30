 АВТОСТАТ | KIA раскрыла новые подробности о седане K900 для России

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KIA раскрыла новые подробности о седане K900 для России

KIA раскрыла новые подробности о седане K900 для России

Компания KIA Motors Rus раскрыла новые подробности о флагманском седане KIA K900 второго поколения, который заменит в России модель Quoris.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, по уровню оснащения в области комфорта и безопасности и по своим информационно-развлекательным возможностям K900 стал самым высокотехнологичным автомобилем из всех моделей KIA. Экраны высокого разрешения, системы телематики и комплекс систем помощи водителю Drive Wise – все говорит о высоком классе автомобиля.

KIA K900 будет доступен в России с одним из двух атмосферных бензиновых двигателей: 3.3 V6 (248 л.с.) и 5.0 V8 (413 л.с.), работающих в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Более подробная информация о российских спецификациях, комплектациях и ценах новой модели будет представлена ближе к дате начала продаж. В российских дилерских центрах KIA седан появится в первой половине 2019 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки kia

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