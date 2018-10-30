Porsche Panamera прибавил в цене от 25 до 246 тысяч рублей

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Porsche, эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение цен* на все комплектации фастбека Panamera на 25 – 246 тыс. руб.

Теперь стартовая комплектация автомобиля с 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 330 л.с. предлагается к продаже за 6 283 тыс. руб. Максимально оснащенная бензиновая версия Turbo S E-hybrid Sport Turismo с двигателем 4 л (680 л.с.) обойдется покупателям в 12 368 тыс. руб.

Гибридные комплектации Porsche Panamera также обновили ценники. В таком исполнении модель оснащается моторами объемом 2,9 и 4 л (мощностью 462 и 680 л.с. соответственно). Теперь стоимость гибридных версий составляет от 7 848 до 13 673 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Porsche начали прием заказов на две новые модели – Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo – по цене 9 279 и 9 450 тыс. руб. соответственно.

Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2018 года в нашей стране было продано 3 432 автомобиля Porsche, в том числе 372 фастбека Panamera.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.