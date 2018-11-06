Продажи Geely в России выросли на 14%

Российские дилеры Geely по итогам девяти месяцев 2018 года реализовали 1936 автомобилей, что на 14% выше результата годичной давности.

Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, который стартовал на российском рынке в феврале. Продажи этой модели с начала года достигли уже 1459 единиц, что составляет три четверти от общего объема. Как отмечается, в короткие сроки Atlas вошел в ТОП-10 самых продаваемых китайских моделей, представленных на российском рынке.

В настоящее время Geely Atlas доступен с 2-литровым (139 л.с.) или 2,4-литровым (149 л.с.) бензиновым двигателем. На выбор также предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце сентября российские дилеры Geely начали продажи обновленного седана Geely Emgrand 7, премьера которого прошла на Московском автосалоне 2018. Новинка предлагается с 1,8-литровым двигателем мощностью 133 л.с. при 6000 об/мин, что позволяет развивать скорость 185 км/ч.

Между тем во второй половине 2019 года компания Geely планирует привезти в Россию гибридный седан Emgrand GE, российская премьера которого состоялась на Московском автосалоне 2018. В линейке марки новинка заменит флагманский седан Emgrand GT.