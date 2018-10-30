 АВТОСТАТ | В России стабилизировалась выдача автокредитов

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В России стабилизировалась выдача автокредитов

В России стабилизировалась выдача автокредитов

В 3-м квартале 2018 года россияне приобрели в кредит 205,6 тыс. легковых автомобилей. Это всего лишь на 0,5% больше, чем за тот же период прошлого года. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по результатам обработки данных 4 100 кредитных организаций.

О том, что рынок автокредитования в нашей стране стабилизировался, свидетельствует и тот факт, что в 3-м квартале количество выданных автокредитов сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным результатом 2-го квартала (209,4 тыс. шт.).

По мнению исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, здесь можно провести параллель с авторынком. «По сравнению со 2 кварталом 2018 года рынок несколько сократился (-3,6%). Похожая тенденция наблюдается и в автокредитовании. Однако, несмотря на замедление роста выдачи автокредитов, их доля в структуре продаж остается весьма значительной. Иными словами, роль кредитования в автомобильной отрасли по-прежнему велика» - отмечает г-н Удалов.

Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование легковые автомобили f&i кредиты продажи

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