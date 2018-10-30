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Объявлены победители премии РосАвтоДилер 2018

Объявлены победители премии РосАвтоДилер 2018

Ассоциация РОАД 25 октября представила премию РосАвтоДилер 2018, награждали лучшие дилерские группы по мнению производителей. По результатам опроса автопроизводителей компанией EY дилерские компании России были оценены в следующих номинациях: «Эффективность продаж новых автомобилей», «Эффективность продаж автомобилей с пробегом», «Эффективность сервисного обслуживания».

Как сообщает пресс-служба РОАД, производители сами выбирали дилерские компании, присваивая им золотые, серебряные и бронзовые медали по аналогии с Олимпиадой. В общем медальном зачете – Гран-при, были учтены разделения на компании до и более 10 дилерских центров. Всего в голосовании приняло участие 20 марок с охватом более 75% рынка и 89  дилерских групп получили медали, что позволяет снова говорить о рекорде среди премий авторитейла.

В номинации «Эффективность продаж новых автомобилей» победителями стали ГК РОЛЬФ (1 место), ГК Авилон (2 место) и  ГК Inchcape (3 место). Призы в номинации «Эффективность продаж автомобилей с пробегом» получили ГК Авилон (1 место), ГК Рольф (2 место) и ГК Аксель групп (3 место). В номинации «Эффективность сервисного обслуживания» были награждены ГК Рольф (1 место), ГК Автоспеццентр (2 место) и ГК Автомир (3 место).

Победителем в номинации «Верность бренду» среди компаний, работающих с единственной маркой более 10 лет, стала ГК Axis, работающая с маркой Citroen уже 20 лет и получивший «золото» от производителя.

Лучшей дилерской группой в номинации Гран-При РосАвтодилер 2018 до 10 ДЦ стала ГК Демидыч. По итогам общего медального зачета обладателем Гран-При премии РосАвтоДилер 2018 и лучшим дилерским холдингом России по мнению производителей стал ГК Авилон.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры

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