Geely объявила спецпредложения на покупку кроссовера Atlas

Компания Geely разработала пакет спецпредложений на покупку флагманского кроссовера Geely Atlas. Покупатели смогут получить выгоду по программе трейд-ин, кредитной программе, а также зимнюю резину в подарок, сообщает пресс-служба китайской марки.

Так, в рамках осеннего предложения выгода по программе трейд-ин достигла рекордных 150 000 рублей – такое преимущество получат клиенты, желающие приобрести Geely Atlas в комплектациях АКПП 2,4 Comfort и АКПП 2,4 Comfort 4WD. Предложение распространяется как на тех, кто меняет свой старый автомобиль Geely, так и на тех, кто желает сдать автомобиль другой марки. Скидка на все прочие комплектации, за исключением базовой, составит 50 тыс. рублей.

Кроме того, Geely предлагает воспользоваться предложением по кредиту, которое позволит приобрести новый Atlas на гибких условиях. Наконец, при покупке нового Geely Atlas до 31 декабря 2018 года владелец автомобиля получит комплект зимних шин в подарок.

Предложения действуют во всех дилерских центрах Geely, где представлен флагманский кроссовер марки. В этом году по всей стране открылись десять новых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Брянске, Воронеже, Рязани, Йошкар-Оле, Ижевске и Сургуте.

Напомним, Geely Atlas появился на российском рынке в феврале 2018 года. Модель доступна с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (149 л.с.). В комплектацию может входить передний или полный привод, на выбор предоставляется 6-ступенчатая механическая коробка передач или автомат. Стоимость автомобиля стартует от 1 млн 049 тыс. 990 рублей. В короткие сроки Atlas стал бестселлером бренда в России: он уже вошел в ТОП-10 самых продаваемых китайских моделей, представленных на российском рынке.