Haval увеличил продажи автомобилей в России на 39%

Российские дилеры Haval с января по сентябрь нынешнего года реализовали 1838 автомобилей, что на 39% больше по сравнению аналогичным периодом 2017 года.

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого за отчетный период составили 1262 единицы (+24%), что составляет порядка 70% от общего объема. На российском рынке Haval H6 доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. На выбор предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках Московского автосалона - 2018 состоялась премьера нового кроссовера Haval F7 и презентация концепт-кара HB-03. Российские цены и комплектации кроссовера Haval F7, который станет первой моделью марки российского производства, будут объявлены к началу продаж, т.е. весной 2019 года. А летом будущего года российским покупателям планируется представить серийную модель, созданную на основе концепта HB-03. В дальнейшем она пополнит линейку автомобилей, произведенных на российском заводе Haval в Тульской области.