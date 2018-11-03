 АВТОСТАТ | Haval увеличил продажи автомобилей в России на 39%

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Haval увеличил продажи автомобилей в России на 39%

Haval в сентябре увеличил продажи в России на 37%

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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Российские дилеры Haval с января по сентябрь нынешнего года реализовали 1838 автомобилей, что на 39% больше по сравнению аналогичным периодом 2017 года.

Безусловным бестселлером Haval в России остается среднеразмерный кроссовер Haval H6, продажи которого за отчетный период составили 1262 единицы (+24%), что составляет порядка 70% от общего объема. На российском рынке Haval H6 доступен с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. На выбор предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках Московского автосалона - 2018 состоялась премьера нового кроссовера Haval F7 и презентация концепт-кара HB-03. Российские цены и комплектации кроссовера Haval F7, который станет первой моделью марки российского производства, будут объявлены к началу продаж, т.е. весной 2019 года. А летом будущего года российским покупателям планируется представить серийную модель, созданную на основе концепта HB-03. В дальнейшем она пополнит линейку автомобилей, произведенных на российском заводе Haval в Тульской области.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили продажи авторынок россии легковые автомобили suv кроссоверы внедорожники haval

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