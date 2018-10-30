Audi отзывает в России около 7 тысяч автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 6687 автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q6, реализованных с 2012-го по 2017 год. Причиной отзыва автомобилей Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенными в определенный период, является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей марки Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе под отзыв попали 5 автомобилей Audi A3, Q3 и TT), реализованных в 2015 – 2018 гг. Причиной отзыва автомобилей является подушка безопасности переднего пассажира. При срабатывании во время ДТП она может не до конца заполниться газом из-за дефекта сварного шва на газогенераторе, что может привести к снижению защитного воздействия подушки безопасности. Кроме этого, на автомобилях Audi A3 и ТТ может быть установлена неисправная подушка безопасности переднего пассажира.