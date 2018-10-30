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Новый Audi Q8 доступен для заказа в России

Audi Q8

Российские дилеры Audi начали прием заказов на первый в истории марки полноразмерный купе-кроссовер Audi Q8, который поступит в продажу в декабре 2018 года. Стоимость нового флагманского кроссовера Audi составляет от 5 млн 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Уже в стандартном исполнении Audi Q8 оснащен высокопроизводительным бензиновым двигателем 3.0 TFSI (340 л.с.) с технологией умеренного гибрида mild hybrid и системой полного привода quattro с ассиметричным динамическим распределением крутящего момента. Механический центральный дифференциал передает крутящий момент на переднюю и заднюю оси в пропорции 40:60. При необходимости тяга перераспределяется на ось с лучшим сцеплением с дорогой.

Дорожный просвет в 210 мм, короткие свесы и система помощи при спуске с горы обеспечивают Audi Q8 высоким внедорожным потенциалом. Кроме того, Audi предлагает опциональную адаптивную пневмоподвеску с функцией регулировки жесткости амортизаторов, для которой можно выбрать комфортные или спортивные настройки. В качестве опции клиентам также доступна адаптивная пневматическая подвеска Sline, которая в зависимости от дорожной ситуации и предпочтений водителя способна изменять клиренс автомобиля в пределах 90 мм. Кроме того, опционально покупателям доступна полноуправляемая задняя подвеска, улучшающая маневренность и управляемость.

Экстерьер нового Audi Q8 отличают мощная восьмиугольная решетка радиатора Singleframe с вертикальными ламелями в сочетании с выступающим спойлером и воздухозаборниками. Уже в стандартном исполнении на автомобиль устанавливаются 20-дюймовые легкосплавные колеса дизайна «5 рукавов».

В список стандартного оснащения салона включены передние сиденья с электрической регулировкой (включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела), декоративные вставки с лакированным «алмазным» покрытием серебристого цвета Silver Grey, многофункциональный кожаный руль с расширенными функциями управления, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, информационно-развлекательная система MMI Radio plus с MMI touch response и др.

В список стандартного оснащения нового Audi Q8 также входят система выбора режимов движения Audi drive select, ассистент предотвращения самопроизвольного движения, система старт/стоп, подвеска с системой регулирования жесткости амортизаторов, индикатор падения давления в шинах, светодиодная оптика, электрорегулировка передних сидений, окрашенные в матовый цвет anthracite элементы бамперов, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, электропривод двери багажника и др.

За безопасность водителя и пассажиров отвечают прогрессивные системы активной и пассивной безопасности, среди которых парковочный ассистент с датчиками сзади, круиз-контроль с функцией ограничения скорости и др. Опционально для нового Audi Q8 доступны адаптивный круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения с функцией аварийной остановки, пакеты безопасности «Путешествие» и «Город», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов и пр.

Новый Audi Q8 доступен в трех линиях оснащения с расширенным списком оборудования – Advance, Sport и Design. Они предлагают четыре варианта опциональной отделки кожей, а также множество дополнительных опций, среди которых светодиодные фары головного света HD Matrix LED, панорамная крыша, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, навигационная система MMI Navigation plus, высококачественная акустическая система Bang & Olufsen Premium Sound System с объемным звучанием, отделение для мобильного телефона Audi phone box, система автоматической парковки, проекционный дисплей, автодоводчик дверей, пакет контурного освещения салона, передние сиденья с индивидуальной настройкой контура, обогревом, вентиляцией и функцией массажа и др.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки цены audi audi q8

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