В России началось производство нового Nissan X-Trail

Петербургский завод Nissan начал производство обновленного внедорожника Nissan X-Trail. Комплектации, двигатели и информация по ценам на новинку будут объявлены позже. Для производства этой более технически совершенной модели на предприятии было установлено новое оборудование, что стало важным шагом в развитии локального производства и повышении эффективности на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Nissan.

Nissan X-Trail российского производства был специально доработан для эксплуатации в нашей стране: автомобиль будет иметь ряд отличий от версий для других рынков. В новом X-Trail были усовершенствованы ходовые характеристики, претерпел изменения дизайн экстерьера, был добавлен целый набор опций и систем. Так, новинка получила систему обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), которая определяет наличие автомобилей, движущихся перпендикулярно и не видимых водителю. Для обеспечения максимальной безопасности новый X-Trail также оснащается интеллектуальной системой остановки перед препятствием Forward Emergency Braking (FEB) – она помогает водителю избежать столкновения с препятствием во время движения. Система реализована через высокочувствительный радар, который интегрирован в эмблему Nissan. Кроме того, автомобиль получил систему открывания багажника Hands free – автоматического открытия двери багажника с кик-сенсором. Кроме классических способов – нажатия кнопки в салоне или ключе – можно открыть багажник простым движением ноги под задним бампером.

С новым Nissan X-Trail погрузка вещей и покупок стала еще проще благодаря системе открывания багажника Hands free – автоматического открытия двери багажника с кик-сенсором. Кроме классических способов – нажатия кнопки в салоне или ключе – можно открыть багажник простым движением ноги под задним бампером.

Напомним, Nissan X-Trail стал второй моделью открывшегося в 2009 году завода в Санкт-Петербурге . Через пять лет (в декабре 2014 года) здесь началось производство следующего поколения модели, и на сегодняшний день с конвейера завода сошло суммарно 197 тыс. 295 автомобилей Nissan X-Trail.

По итогам девяти месяцев 2018 года с петербургского конвейера Nissan сошло 40 тыс. 946 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, что на 28% превышает прошлогодний результат аналогичного периода. В январе-сентябре внедорожник Nissan X-Trail стал бестселлером Nissan в нашей стране с показателем 16492 автомобилей (+13%). Это позволило модели также войти в ТОП-10 самых продаваемых SUV на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до конца 2018 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге также должна начаться серийная сборка обновленного кроссовера Nissan Qashqai. Между тем, в октябре компания Nissan завершила производство в России седана Almera, который выпускался на мощностях АВТОВАЗа. При текущем уровне спроса количество автомобилей Nissan Almera на центральном складе на конец 2018 года будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019-го.