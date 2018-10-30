В ГосДуме обсудили грядущий рост цен на бензин

В пятницу, 26 октября, Комитет по энергетике Государственной Думы провел парламентские слушания по вопросам цен и качества моторного топлива. По итогам этих слушаний будут подготовлены рекомендации в адрес регулирующих органов и заинтересованных участников рынка.

Председатель Комитета по энергетике Павел Завальный призвал участников слушаний воздержаться от простых решений из серии «давайте введем госрегулирование цен на топливо и просто запретим им расти».

В ходе слушаний прозвучали следующие предложения:

- Сохранить действующий рыночный порядок формирования цен на топливо и заняться корректировками таможенной и налоговой политики;

- Не уходя от рыночных методов, постараться удержать рост цен на ГСМ в пределах инфляции (в первой половине 2018 года эту задачу решить не удалось по ряду объективных причин);

- Продолжить разработку механизмов, которые нивелируют повышение акцизов на нефтепродукты и побудили бы нефтегазовые компании продавать больше нефти на бирже для поставок на внутренний рынок (один из таких механизмов – компенсационный механизм в виде обратного акциза на нефть - будет введен с 2019 года);

- Вице-президент АО «СПбМТСБ» Антон Карпов назвал размер квоты, которая была бы оптимальна для обязательной продажи на бирже: это 15% для бензина и 7,5% для дизтоплива;

- Направить усилия ФАС на предотвращение возможных спекуляций, в том числе в рамках биржевой торговли;

- Разработать механизм, который позволял бы быстро увеличивать количество топлива для продажи на внутреннем рынке для погашения ускоренного роста цен в случае его возникновения (как вариант - использовать возможности Росрезерва);

- Установить льготы для сельхозпроизводителей в регулируемых государством ценах на ГСМ; рассмотреть вопрос о возможности возврата части акцизов на топливо сельхозпроизводителям, а также предоставления им на период проведения сезонных полевых работ согласованных объемов дизтоплива по фиксированным ценам;

- При принятии решений обратить внимание на возможности выживания независимых АЗС, у которых в отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний нет добывающих активов.

Что касается качества топлива, участники слушаний отметили, что эффективными оказались поправки в Административный кодекс: ввели оборотный штраф за продажу фальсификата в 1% оборота компании за прошлый год. Сейчас готовится законопроект, который распространит практику применения оборотных штрафов за недолив. Проблемой остается продажа на АЗС судового, печного и прочего топлива, на которое не распространяются технические требования к топливу автомобильному – по закону оно не является фальсификатом. Однако Росстандарт подготовил поправки в законодательство, которые напрямую запретят его реализацию на АЗС.

Участники слушаний обратили внимание представителей федеральной власти, что за последние 10 лет налоговое законодательство в нефтегазовой сфере поменялось 32 раза. В такой ситуации планировать долгосрочные инвестиции практически невозможно.

Какие из прозвучавших рекомендаций будут приняты депутатами и Правительством - ждать осталось недолго. Потому что все понимают: резкий рост цен на горюче-смазочные материалы — один из социально дестабилизирующих факторов, который оказывает негативное влияние на экономику страны, дает толчок к увеличению цен на все виды товаров и услуг, ведет к дополнительным расходам бюджета и пр. При этом специалисты понимают, что цены на ГСМ на внутреннем рынке не зависят напрямую от мировых цен на нефть, их формирует сложившаяся система затрат, в том числе налогообложение отрасли и другие факторы.