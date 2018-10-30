Правительство выделит дополнительные 5 млрд рублей на поставки школьных автобусов и автомобилей скорой помощи

Правительство России приняло проект распоряжения о дополнительных закупках автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Как говорится в сообщение кабинета министров, предлагается выделить средства в размере 5 млрд рублей для дополнительной поставки не менее 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и не менее 1200 школьных автобусов в субъекты Федерации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре распоряжением правительства РФ было утверждено распределение между субъектами Российской Федерации техники на общую сумму 5 млрд рублей со сроком поставки до конца 2018 года: 895 автомобилей скорой медицинской помощи и 1327 школьных автобусов. Среди основных поставщиков АСМП определены крупнейшие российские производители ГАЗ и УАЗ, поставщиками школьных автобусов – ГАЗ, УАЗ, «Форд Соллерс Холдинг», ПАЗ, КАВЗ и «Волгабас».