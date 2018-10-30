«Автотор» увеличит выплаты работникам на 25%

Расходы калининградского завода «Автотор» (выпускает автомобили для KIA, Hyundai, BMW) по выплате заработной платы могут вырасти в 2018 году на 25% до более 2 млрд рублей, рассказал газете «Ведомости» представитель предприятия. Консолидированная выручка «Автотора» в 2017 года составила около 216 млрд рублей (+45,5%).

Основная причина увеличения фонда заработной платы – рост штата, поясняет представитель «Автотора». В течение года «Автотор» увеличил численность на 25% до более 3000 человек. Теперь «предприятие полностью укомплектовано кадрами под обеспечение запланированного годового объема производства», говорит представитель. Актуальный план он не раскрыл. Летом предполагалось, что выпуск вырастет по итогам года на 40% до более 200 тыс. машин (при мощности 250 тыс. шт. в год). В прошлом году производство на «Автоторе» увеличилось на 53% до 144 тыс. 603 автомобилей.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Автотора», по итогам 2017 года средняя заработная плата на предприятиях холдинга «Автотор» увеличилась на 10% и составила 39,8 тыс. рублей. Для сравнения, это на 28% выше средней заработной платы по региону. При этом по рабочим специальностям в течение года она доходила до 46,5 тыс. рублей, у освобожденных бригадиров – до 56 тысяч. Стоит отметить, что уровень зарплаты работников «Автотора» зависит не только от производительности труда и качества выпускаемой продукции, но и от класса производимых автомобилей. Например, работники, занятые на производстве премиальных машин BMW, зарабатывают в среднем на 12% больше, чем их коллеги аналогичных специальностей, занятые на производстве автомобилей массового сегмента. В пресс-службе «Автотора» это объясняют особыми требованиями к производству продукции класса «Люкс».