Петербургский завод Hyundai достиг уровня локализации в 55%

Средний уровень локализации автомобилей, выпускаемых российским заводом Hyundai, по формуле расчета Евразийского экономического союза составляет 55%, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

В настоящее время компания Hyundai Motor активно обсуждает с Правительством России возможность подписания специального инвестиционного контракта. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На заводе установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске кузовов автомобилей. Общие инвестиции в проект завода превысили 1 млрд долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года петербургский завод Hyundai выпустил 179,2 тыс. автомобилей, что на 5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего в 2018 году предприятие планирует произвести более 235 тыс. машин.

Самой массовой моделью на предприятии является KIA Rio, чьи продажи в январе - сентябре составили 75,1 тыс. седанов и кросс-хэтчбеков (+2%). Седан Hyundai Solaris за тот же период нашел 50,3 тыс. покупателей, что на 6% ниже показателя годичной давности. Компактный кроссовер Hyundai Creta остается лидером в сегменте SUV с показателем 49,7 тыс. реализованных машин (+34%).

Как отмечается, российский рынок является основным для предприятия. Тем не менее, петербургский завод компании Hyundai Motor продолжает экспортные поставки в страны ближайшего зарубежья. Так, за январь - сентябрь текущего года заводом было экспортировано более 8,5 тыс. автомобилей, что в два раза больше по сравнению с экспортными поставками за аналогичный период в 2017 году. В настоящее время страны Евразийского экономического союза (в первую очередь Казахстан и Беларусь) занимают большую часть экспорта завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Так, по итогам трех кварталов 2018 года, экспорт в страны ЕАЭС составил 6,7 тыс. автомобилей, что составляет порядка 80% от общего объема экспорта предприятия.

Российский завод Hyundai Motor стабильно работает 5 дней в неделю в 3 смены. На предприятии занято более 2,2 тыс. сотрудников, еще более 5,8 тыс. сотрудников заняты на российских заводах предприятий поставщиков автокомпонентов.