ТОП-10 самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по сентябрь нынешнего года объем российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом составил 853,4 тыс. единиц, что на 7% больше, чем год назад.

Лидером вторичного рынка SUV традиционно является внедорожник LADA 4x4, показатель которого за 9 месяцев 2018 года достиг 67,2 тыс. единиц, что на 4% меньше, чем годом ранее. На втором месте находится еще один внедорожник из Тольятти – Chevrolet Niva, который разошелся тиражом в 51,8 тыс. автомобилей, показав рост на 5%. На третьей позиции в рейтинге располагается кроссовер Toyota RAV4 с результатом 30,4 тыс. перепроданных экземпляров (+8%). Далее следуют две модели Nissan – Qashqai (25 тыс. шт.; +15%) и X-Trail (24,8 тыс. шт.; +12%), которые и замыкают пятерку лидеров.

В ТОП-10 российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом по итогам января – сентября 2018 года также попали: Renault Duster (21 тыс. шт.; +27%), Mitsubishi Outlander (20,8 тыс. шт.; +15%), Honda CR-V (20,6 тыс. шт.; +1%), Volkswagen Tiguan (16,7 тыс. шт.; +28%) и KIA Sportage (16,7 тыс. шт.; +21%).