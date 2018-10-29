Как отличаются автомобильные предпочтения жителей Москвы и Подмосковья

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года Москва и Подмосковье суммарно занимают почти 23% доли рынка новых автомобилей в России. В рейтинге регионов они находятся на первой и второй строчках таблицы соответственно.

Эксперты решили посмотреть, как отличаются предпочтения автовладельцев в этих субъектах РФ. Исследование показало, что и в Москве, и в Подмосковье, самым популярным автомобилем по итогам января - сентября 2018 года является KIA Rio. В столице на эту модель приходится 6% рынка новых автомобилей. Что касается Подмосковья, здесь KIA Rio занимает почти 7%.

В ТОП-5 моделей рынка Москвы входят также Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Skoda Octavia. В пятерке лидеров Подмосковья, помимо Rio - Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, а замыкает рейтинг KIA Sportage.

Если же рассматривать предпочтения по маркам, здесь разница более очевидна. Первую пятерку марочного рейтинга на рынке новых автомобилей и в Москве, и в Подмосковье возглавляет KIA, на втором месте – Hyundai. Но вот с третьей позиции начинаются разночтения. В Москве третьим по популярности брендом является Volkswagen, а Подмосковье проголосовало рублем за отечественную LADA. Столичный ТОП-5 замыкают Skoda и Toyota, а в Московской области – Renault и Volkswagen.

Отметим также, что на указанные ТОП-5 брендов приходится практически половина рынка в этих регионах: 48,2% - в Москве и 54,9% - в Московской области.