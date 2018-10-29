 АВТОСТАТ | Как отличаются автомобильные предпочтения жителей Москвы и Подмосковья

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 9 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников в России
  • 29.10.18 - 14:03

    ТОП-10 самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников в России
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Кто выбирает Chery Tiggo?
  • 29.10.18

    Кто выбирает Chery Tiggo?
Все публикации

Видео

Интервью с Анатолием Тороховым, «Европлан»
  • 03.10.16

    Интервью с Анатолием Тороховым, «Европлан»
Все видео

28.10.18 Прочитали 10628 раз

Как отличаются автомобильные предпочтения жителей Москвы и Подмосковья

Лидером рынка в обоих регионах является KIA Rio

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года Москва и Подмосковье суммарно занимают почти 23% доли рынка новых автомобилей в России. В рейтинге регионов они находятся на первой и второй строчках таблицы соответственно.

Эксперты решили посмотреть, как отличаются предпочтения автовладельцев в этих субъектах РФ. Исследование показало, что и в Москве, и в Подмосковье, самым популярным автомобилем по итогам января - сентября 2018 года является KIA Rio. В столице на эту модель приходится 6% рынка новых автомобилей. Что касается Подмосковья, здесь KIA Rio занимает почти 7%.

В ТОП-5 моделей рынка Москвы входят также Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Skoda Octavia. В пятерке лидеров Подмосковья, помимо Rio - Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Volkswagen Polo, а замыкает рейтинг KIA Sportage.

Если же рассматривать предпочтения по маркам, здесь разница более очевидна. Первую пятерку марочного рейтинга на рынке новых автомобилей и в Москве, и в Подмосковье возглавляет KIA, на втором месте – Hyundai. Но вот с третьей позиции начинаются разночтения. В Москве третьим по популярности брендом является Volkswagen, а Подмосковье проголосовало рублем за отечественную LADA. Столичный ТОП-5 замыкают Skoda и Toyota, а в Московской области – Renault и Volkswagen.

Отметим также, что на указанные ТОП-5 брендов приходится практически половина рынка в этих регионах: 48,2% - в Москве и 54,9% - в Московской области.

, источник: www. autostat.ru

Теги: регионы легковые автомобили москва продажи авторынок россии подмосковье lada kia toyota hyundai skoda renault volkswagen kia rio volkswagen polo hyundai solaris hyundai creta skoda octavia kia sportage

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

ТОП-10 самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников в России

сегодня, 14:03

Все новости

Статьи на тему

Vesta идет на обгон («РБК»)

11 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года

26 октября 2018

Вся инфографика