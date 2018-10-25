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В России зарегистрированы первые 11 электронных паспортов для транспортных средств

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Вчера в Сочи в ходе Всероссийского семинара-совещания руководителей Госавтоиспекции России начальник ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в России заработала система электронных ПТС. Первые такие документы – 11 электронных паспортов - оформлены в Москве, хоть и с небольшими техническими сложностями.

Любопытно, что первыми транспортными средствами, получившими электронные паспорта, стали прицепы. Однако, как сообщил Черников, уже в ближайшее время в ГИБДД ожидается постановка на учет нескольких сотен автомобилей.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на начальника ГИБДД России, «идеологически» ГИБДД уже готова перейти на электронные водительские удостоверения и даже электронные СТС: «В перспективе откажемся от свидетельства ТС, как одного из бумажных документов, который находится в кармане у водителя и который нужно предъявлять инспектору».

Выяснилось, что также прорабатывается технология, которая позволит определить автовладельца через его фотографию — сравнив ее с той фотографией, которая есть в базе данных ГИБДД (речь идет о фото, которая делается при оформлении прав). «У нас уже сформирован хороший массив данных и надо его использовать,— сказал Черников журналистам.— 20 тыс. инспекторов уже снабжены планшетами, куда база данных залита…».

, источник: www.autostat.ru

Теги: электронные паспорта электронный птс регистрация в гибдд

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