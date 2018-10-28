Профсоюз АВТОВАЗа объявил о рабочих субботах на производстве Kalina

На официальных страничках профсоюзной организации АВТОВАЗа в соцсетях появилась информация о том, как будет работать предприятие в ноябре.

В действительности работодатели согласовали с профсоюзом два приказа – «О работе в выходные дни в ноябре 2018 года» и «О едином корпоративном отпуске в 2019 году». Согласно первому документу «в соответствии с планом производства на ноябрь» будет организована работа подразделений и обеспечен выпуск продукции в сборочно-кузовном производстве Kalina в субботы 10, 17 и 24 ноября в дневные смены. Работники на сборку будут привлекаться с соблюдением Трудового кодекса РФ и в соответствии с действующим колдоговором, с выплатами компенсаций за работу в выходные дни.

Что касается второго приказа, определены периоды единого корпоративного отпуска работников ПАО «АВТОВАЗ» в 2019 году: с 22 июля по 11 августа и с 25 по 31 декабря.