На АЗС Дальнего Востока стали продавать бензин АИ-101. Что говорят эксперты?

На Дальнем Востоке сегодня на 15 автозаправках (во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске) начали продавать высокооктановый бензин GreenEco 101. По цене 69 рублей за литр. Некоторые представители СМИ тут же окрестили его «премиальным». Другие написали, что топливо специально разработано «для применения в автомобилях, эксплуатируемых на Дальнем Востоке».

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», комментируя ситуацию, полагают, что все намного проще. В действительности производители топлива не стали бы разрабатывать бензин отдельно «для автомобилей Дальнего Востока» или для «Центральной России», «для южных регионов» и т.д. Автопроизводители указывают необходимые допуски по бензину и по октановому числу для своих двигателей. Бензин с высокооктановым числом обычно применяется в спортивных автомобилях (для раллийных и кольцевых гонок, в дрэгг-рейсинге), а также в некоторых моделях люксового сегмента, вроде lamborgini.

В качестве преимуществ такого бензина производители топлива называют: увеличение мощности двигателя, увеличение динамики разгона, снижение расхода топлива (незначительное – авт.). Залив такой бензин в двигатель обычного «бюджетника» (не турбо и без улучшенных характеристик) вы можете не почувствовать разницу или даже нанести вред мотору. Поэтому сразу возникает вопрос целесообразности…

Стоит отметить, что для Центральной России бензин с октановым числом выше 98 давно не является дефицитом, хоть и не продается на каждой АЗС. Однако только в Москве мы насчитали более двух десятков АЗС (среди них Лукойл, Газпромнефть, Роснефть и др.). На Дальнем Востоке до недавнего времени такой бензин был в дефиците. Поэтому сейчас остается порадоваться за автовладельцев Приморья. Особенно если учесть, что именно через «восточные морские ворота» в Россию до недавнего времени поступало большое количество привозных японских «тюнингованных» автомобилей с форсированными двигателями.

Насколько просчитаны количество таких АЗС в регионе и цены на подобное топливо – подскажет рынок. Для сравнения: в Центральной России на столичнх АЗС бензин с маркировкой выше числа 98 продается по цене 51-53 рубля.